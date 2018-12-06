شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يحقق الهدف الأول – تحليل - 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يصل سعر الإيثريوم الآن إلى مشارف الهدف الأول المنتظر عند 100.00، ويستمر بالتحرك دون خط المقاومة الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، والذي يدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يمتد إلى 90.00. المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المتوقعة، والتي يشترط استمرارها الثبات دون مستوى 114.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 107.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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