شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر البتكوين تداولاته السلبية بعد اختبار مستوى 3860.00 والثبات دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يقدّمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 3475.00 كمحطة رئيسية تالية.
يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يشترط الثبات دون مستوى 4070.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3300.00 والمقاومة 4000.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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