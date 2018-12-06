شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ زوج الدولار مقابل الفرنك على ثباته دون مستوى 0.9990، ويبدأ بتقديم تداولات سلبية في محاولة للابتعاد عن المستوى المذكور، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي تبدأ أهدافه عند 0.9900 وتمتد إلى 0.9835 بعد كسر المستوى السابق.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.9990 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9900 والمقاومة 1.0000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط