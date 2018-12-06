شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي تحت ضغط سلبي قوي – تحليل - 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية قوية ليكسر مستوى 0.7277 ويستقر دونه، ويبدأ اليوم بمزيد من الانخفاض القوي ليكسر دعم القناة التصحيحية الصاعدة ليشير إلى عودة السعر إلى الاتجاه الرئيسي الهابط وإيقاف التصحيح الصاعد الذي بدأه السعر مؤخراً.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، لتبدأ الأهداف السلبية عند 0.7080 وتمتد إلى 0.7020، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 0.7277.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7277

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط