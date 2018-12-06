شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس وتحرك فوق حاجز 63.00 دولار، لكنه ارتد هبوطاً ليغلق الشمعة اليومية دون 61.80، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً خلال الجلسات القادمة، ويبدأ اليوم بمزيد من الانخفاض ليعزز التوقعات باستمرار الميل الهابط.

وبالتالي، نحن نرجح استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 57.77.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط