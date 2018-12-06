شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الانخفاض – تحليل - 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط هبوطاً بعد المحاولات الإيجابية التي شهدها يوم أمس، ليقترب من الدعم المحوري 51.46، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 49.10.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون 54.40، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي ليحفّز السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط