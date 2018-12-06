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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنتظر الحافز السلبي – تحليل - 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات جانبية وضيقة النطاق يوم أمس واستمر بالتذبذب حول 14.45، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً كما هو دون تغيير للفترة القادمة، معتمدين على الثبات دون مستوى 14.73، ويحتاج السعر لكسر مستوى 14.35 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا السلبي الأول الذي يتواجد عند 13.93.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.25 والمقاومة 14.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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