شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول بإيجابية – تحليل - 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب تداولات اليوم بميل صاعد ويحاول اختراق مستوى 1238.30، لكننا سنعتمد على الإغلاق اليومي الذي تحقق دون المستوى المذكور للاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، يدعمه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والاقتراب من مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً والتوجه نحو 1208.40 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي.

يجب الانتباه إلى أن إغلاق الشمعة اليومية فوق 1238.30 سيحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع، ليتجه السعر نحو 1262.51 كمحطّة إيجابية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1220.00 والمقاومة 1250.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط