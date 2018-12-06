شكرا لقرائتكم خبر عن رمال يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة رمال الكويت العقارية (REMAL) الارتفاع في آخر جلساته ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 4.76% بما يعادل 2.00 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 37.90 ، ليستهدف مستوى المقاومة 54.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.90 ومستوى المقاومة 48.00 .