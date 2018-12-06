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شكرا لقرائتكم خبر عن البيت يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة بيت الأوراق المالية (SECH) في آخر جلساته ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يجعله يرتفع من جديد ، بهدف مساعدته على مهاجمة مستوى المقاومة 53.97 ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.19% بما يعادل -0.10 نقطة ، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 53.97 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 57.92 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.00 ومستوى المقاومة 54.72 .
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