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شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 134.52 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 154.00 إلى 103.00) ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.79% بما يعادل 5.00 نقطة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 134.52 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 143.09 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 130.00 ومستوى المقاومة 143.09 .
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