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شكرا لقرائتكم خبر عن أجيلتي يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.87% بما يعادل 7.00 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 827.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 786.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 786.00 ومستوى المقاومة 827.00 .
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