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شكرا لقرائتكم خبر عن مدار محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار (MADAR) على ارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.66% بما يعادل 1.00 نقطة ، وذلك وسط استناده لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 180.00 ، طيلة ثبات الدعم 140.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 140.00 ومستوى المقاومة 180.00 .
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