شكرا لقرائتكم خبر عن جياد يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة جياد القابضة (JIYAD) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 85.70 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 41.40 إلى 130.00) ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 75.25 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 60.36 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 72.00 ومستوى المقاومة 85.70 .