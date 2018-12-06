- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جياد يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة جياد القابضة (JIYAD) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 85.70 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 41.40 إلى 130.00) ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 75.25 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 60.36 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 72.00 ومستوى المقاومة 85.70 .
شكرا لقرائتكم خبر عن جياد يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 06-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .