شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة يستند لدعم محوري – تحليل صباحي – 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند السهم إلى مستوى الدعم المحوري 21.50 ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.22% بما يعادل -0.50 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 21.50 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 18.92 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.92 ومستوى المقاومة 24.00 .