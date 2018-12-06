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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني ينخفض بتأثير مقاومة محورية – تحليل صباحي – 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك الكويت الوطني (NBK) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.12% بما يعادل -1.00 نقطة ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 837.00 ، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 837.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 860.69 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 819.00 ومستوى المقاومة 860.69 .
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