شكرا لقرائتكم خبر عن "أغذية"تعتزم التوسع بالسعودية و300 مليون درهم استثماراتها بالمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم مجموعة أغذية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية في المضي قدما في التوسع بالإمارات وخارجها بدول الخليج وخصوصا بالسعودية.

وبين طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن "أغذية" تضخ سنويا 150 مليون درهم لخطط التوسع الجغرافي محلياً وإقليمياً، بحسب صحيفة البيان.

وأوضح أن حجم استثمارات الشركة بالسعودية حالياً يتراوح بين 250 و 300 مليون درهم.

وأشار إلى أن الشركة زادت مؤخراً الطاقة التشغيلية لمصنع إنتاج المياه بالمملكة بنسبة 200% من 41 ألف زجاجة إلى نحو 120 ألف زجاجة مياه في الساعة.

وقال إن "أغذية" تعمل أيضا في السعودية على مشروع توسعة كبيرة بالرياض يتضمن تركيب خط إنتاج جديد سيتم الانتهاء منه مع نهاية العام الجاري.

وكشف الرئيس التنفيذي للمجموعة، في وقت سابق من العام الجاري أن "أغذية" تخطط لبدء عملياتها الإنتاجية بالسوق العراقي خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الشركة بدأت مراحل الإنتاج في مصنع تعبئة المياه في الكويت.

وأعلنت الشركة أمس عن تحقيقها صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 156.2 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 164.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.

وانخفضت الإيرادات في التسعة أشهر الأولى من العام 2018 إلى 1.48 مليار درهم، مقارنة مع 1.56 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2017.