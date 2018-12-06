شكرا لقرائتكم خبر عن النقل السعودية تنفذ 9 مشاريع طرق جديدة بأكثر من 1.5 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، تسعة مشاريع طرق لوزارة النقل في المنطقة بتكلفة تزيد على 1.5 مليار ريال، وبأطوال تزيد على 550 كلم، ضمن خطة للوزارة للارتقاء بمستوى الطرق في جميع مناطق المملكة؛ لتسهيل تنقلات المواطنين والمقيمين والزائرين، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن المشاريع المدشنة بالمنطقة الشرقية شملت تنفيذ الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان بطول يزيد على 235 كلم، واستكمالات بعض الطرق بالمنطقة ضمن المجموعة الثامنة بأطوال تزيد على 140 كلم، إضافة إلى مشروع الطريق الذي يربط طريق الرياض – الدمام السريع بطريق الظهران – العقير – سلوى مرورا بطريق الظهران بقيق بطول يبلغ 7 كلم.

ومن بين المشاريع المدشنة كذلك استكمالات بعض الطرق بالمنطقة ضمن المجموعة العاشرة بأطوال تقارب 23 كلم، إلى جانب مشروع الأعمال المتبقية لازدواج طريق عريعرة – الصرار – النعيرية (الجزء الأول) بأطوال لتزيد عل 83 كلم.

كما تضمنت حزمة المشاريع التسعة الأعمال المتبقية لاستكمال ازدواج طريق عريعرة- الصرار- النعيرية (الجزء الأول) بأطوال تقارب 48كلم، واستكمال وصلة شاطئ نصف القمر مع التقاطع مع طريق العزيزية بطول 3كلم مزدوج، وذلك بطول يزيد على 11كلم.

وشملت المشاريع التي تزيد تكلفتها على 1.5 مليار ريال أيضا تنفيذ تقاطع مدخل قرية الوزية على طريق الهفوف – بقيق بطول يبلغ 1.3 كلم، وتقاطع رقم 3 ضمن مشروع استكمال الأعمال التكميلية للطريق الدائري بالأحساء (الضلع الجنوبي والشرقي والشمالي) والمتضمن طريق خدمة و7 تقاطعات (المرحلة الأولى) بطول يبلغ 7 كلم.

وفيما يخص مناطق تنفيذ الـ37 مشروعا الجاري العمل فيها فتشمل ثلاث مناطق، حيث تنفذ في كل من حفر الباطن وقرية العليا والنعيرية والخفجي بالمنطقة الشمالية، وحاضرة الدمام والجبيل والقطيف ورأس تنورة وبقيق بالمنطقة الوسطى، والأحساء والعديد وسلوى وحرض بالمنطقة الجنوبية.

وكشفت الوزارة في نهاية الشهر الماضي عن البدء بتنفيذ 8 مشاريع للسلامة المرورية بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 773 مليون ريال.

وعلى صعيد مشاريعها خلال العام الجاري، كشفت الوزارة في وقت سابق عن الانتهاء من تنفيذ 55 مشروعا بإجمالي أطوال 1689 كلم وتكلفة إجمالية بلغت 4.9 مليار ريال وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت أن إجمالي عدد المشاريع الموقّعة للعام 2018م حتى تاريخه بلغ 70 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 2.4 مليار وتغطي جميع مناطق المملكة، بينها 23 مشروعاً جديداً بقيمة مليار و737 مليون ريال تم توقيعها مؤخرا.