شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو فتوح: قرار تحرير الدولار الجمركى "صائب" ويخدم الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار تحرير الدولار الجمركى قرار "صائب"، ويخدم الصناعة الوطنية، مضيفا أنه سيعزز من تنافسية المنتجات الوطنية المصرية ويحد من العمليات الاستيرادية خاصة السلع الاستفزازية.

وأضاف فتوح، أن القرار خطوة هامة نحو تشجيع الصناعة الوطنية، وتعزيز المنتج المحلى، وله العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد المصرى بشرط أن يتم الإسراع فى تصنيع وإنتاج السلع التى لا يتم إنتاجها فى السوق المصرية، متوقعا ظهور النتائج الإيجابية لقرار تحرير الدولار الجمركى بداية من العام القادم .

وأضاف "فتوح"، أن القرار حتى الآن لم يلمس السلع الأساسية أو المواد الغذائية التى يحتاجها المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن القرار حافظ على مستلزمات الإنتاج التى تحتاجها الصناعة المصرية، وهو ما سيؤدى إلى توازن فى السوق المحلى ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية عن السلع المستوردة.

وأشار "فتوح"، أنه على الرغم من صدور العديد من الإجراءات التى أدت إلى تقليص حجم الاستيراد إلا أن الفترة الاخيرة شهدت زيادة فى فاتورة الاستيراد بشكل ملحوظ، مؤكدا أن قرار تحرير الدولار الجمركى سيخلق توازنا فى السوق من جديد.

وتوقع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن يؤدى القرار إلى تقليل معدل التضخم، وتوازن فى أسعار المنتجات المحلية والاجنبية فى السوق موضحًا أنه لن ينخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ إلا من خلال تعزيز دور الصناعة المصرية، والتوسع فى إنشاء مصانع جديدة للمنتجات التى لا تنتج فى مصر بديلاً من استيرادها.