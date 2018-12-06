الموجز - كتب - محمد علي هـاشم أعلنت سلسلة أولاد رجب عن عروض جديدة بمناسبة موسم الشتاء، سارية حتى 9 ديسمبر، بجميع الفروع. العروض تشمل قسم الألبان وقسم الفواكه بالإضافة لقسم اللحوم وأيضاً الملابس والأجهزة المنزلية والكهربائية.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسعار والصور .. تخفيضات «أولاد رجب» تنتهي بعد 3 أيام .. خصومات هائلة على «الملابس االشتوية الرجالي» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .