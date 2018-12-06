شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في أربعة أشهر أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ التاسع من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.65% إلى مستويات 0.7221 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7268، بعد أن حقق الزوج الأدنى له منذ 27 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عند 0.7220، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7274.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 2.32 مليار دولار استرالي مقابل 2.94 مليار دولار أسترالي في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 3.10 مليار دولار استرالي، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مبيعات التجزئة تسارع النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.1% في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً لما ستسفر حديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي للأسواق المالية جي ديبيلي تحت عنوان "دروس وأسئلة من الأزمة المالية العالمية" خلال العشاء السنوي لأعمال الاقتصاديين الاستراليين في سيدني، ويأتي ذلك عقب ساعات من قرار البنك المركزي الاسترالي بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند 1.50% للاجتماع السادس والعشرين على التوالي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا تقديم عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز الملاحظات الافتتاحية في الندوة الاقتصادية لجامعة ستانفورد في كاليفورنيا، وسط ترقب المستثمرين للكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 195 ألف وظيفة مضافة مقابل 227 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل والتي قد تظهر تسارع نمو الإنتاجية إلى 2.3% مقارنة 2.2% في القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل نمو 0.9% في الربع الثاني الماضي وتباطؤ نمو التكلفة إلى 1.1% مقارنة 1.2% ومقابل تراجع 1.0%، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تظهر اتساع العجز إلى 55.2$ مليار مقابل 54.0$ مليار في أيلول/سبتمبر،

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى 226 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 24 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تراجعاً بواقع 15 ألف طلب إلى 1,695 ألف طلب مقابل 1,710 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً لصدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 54.4 مقابل 54.8 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر أيضا تقلص الاتساع إلى 59.1 مقابل 60.3 في تشرين الأول/أكتوبر ، ونود الإشارة لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تراجعاً 1.9% مقابل ارتفاع 0.7% في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك حيال الاقتصاد المحلي في سلسلة التوقعات الاقتصادية لجورجيا في أتلانتا، وسط التطلع لأي تلميحات حيال مستقبل تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي.