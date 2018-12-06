شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر مرة أخرى بعد ارتفاعه الكبير الذي حققه خلال جلسة الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 4830 نقطة أمس الأربعاء، في ظل تدني ملحوظ لقيمة التداول مقارنة بجلستي الخميس والثلاثاء، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الجل، لذلك تبقى رؤيتنا الفنية للمؤشر هابطة ما دام يتداول أسفل مستوى 4950 نقطة، اما في حالة نجاح المؤشر في تجاوز هذا المستوى فسيعيد اختبار مستوى 5030 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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