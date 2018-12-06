شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل كبير خلال جلسة أمس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 2632 نقطة، مقتربا بذلك من هدفه السعري عند مستوى 2600 نقطة، والذي يعد مستوى الدعم الحالي والقوي، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر على وشك القيام بحركة تصحيحية لأعلى لمستويات قد تصل الى 2710 ثم 2780 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 2600 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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