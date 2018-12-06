شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات أمس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10589 نقطة، وذلك بعدما اقترب من خط القناة الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تعوض المؤشر للوصول لمستوى المقاومة الهام والقوي عند 11100 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون ببقاء المؤشر أعلى مستوى الدعم 10500 نقطة، حيث يبقى هذا المستوى هو المستوى المحوري خلال الأيام القادمة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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