شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز (DANA) يتداول في اتجاه هابط -تحليل صباحي- 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق أمس الأربعاء منخفضا عند مستوى 0.92 درهم، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، ويتداول السهم حاليا في قناة هابطة على المدى القصير، مما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.90 ثم 0.84 درهم، خاصة وان السهم يتلقى مقاومة قوية حاليا بسبب ملامسته لخط اتجاهه الصاعد طويل الأجل المكسور لأسفل، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.95 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.91 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.93 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط