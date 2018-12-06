- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز (DANA) يتداول في اتجاه هابط -تحليل صباحي- 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق أمس الأربعاء منخفضا عند مستوى 0.92 درهم، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، ويتداول السهم حاليا في قناة هابطة على المدى القصير، مما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.90 ثم 0.84 درهم، خاصة وان السهم يتلقى مقاومة قوية حاليا بسبب ملامسته لخط اتجاهه الصاعد طويل الأجل المكسور لأسفل، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.95 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.91 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.93 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز (DANA) يتداول في اتجاه هابط -تحليل صباحي- 06-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .