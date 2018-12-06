شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال أولى جلسات الأسبوع الحالي الثلاثاء الماضي، حيث اغلق أمس الأربعاء عند مستوى 8.01 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته للحد العلوي من القناة الهابطة قصيرة الأجل، وهو ما دفع السهم لأسفل مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 7.90 درهم كمستوى اول ثم 7.40 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 8.25 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.92 درهم وبين مستوى المقاومة هو 8.09 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط