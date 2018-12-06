شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدار العقارية (ALDAR) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات أمس الأربعاء ثاني لسات الأسبوع الحالي عند مستوى 1.56 درهم، ليغلق بذلك أسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " لرابع جلسة على التوالي، مما نتوقع معه ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.50 درهم كمستوى اول، شرط استقرار السهم أسفل مستوى 1.65 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.53 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.58 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط