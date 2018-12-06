شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الوطني (NBAD) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات أمس الأربعاء منخفضا عند مستوى 13.78 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بجلستي الخميس والثلاثاء الماضيين، مما يشير الى عزوف كثير من التداولين عن التداول في السهم، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 12.70 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13.49 درهم وبين مستوى المقاومة هو 14.01 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط