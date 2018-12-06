شكرا لقرائتكم خبر عن ادنوك للتوزيع (ADNOCDIST) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير لينهي ثاني جلسات الأسبوع الحالي أمس الأربعاء عند مستوى 2.25 درهم، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 2.27 درهم، مما يعكس تنامي القوى البيعية، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2.20 درهم كمستوى اول ثم 2.13 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2.30 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.22درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.27 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط