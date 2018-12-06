شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 0.39 درهم، فقد تفوقت القوى البيعية على الشرائية خلال جلسة أمس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 0.382 درهم، مخترقا مستوى الدعم المذكور مما يعد إشارة سلبية، كما انخفض السهم أسفل الحد السفلي من مؤشر "Bollinger Bands " والذي نتوقع ان يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 0.35 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.40 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.375 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.39 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط