شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة كابيتال (OILC) يعوض خسائر الثلاثاء -تحليل صباحي- 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق أمس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 1.75 درهم، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 1.65 درهم، ليعود بذلك مرة أخرى أعلى مستوى الدعم 1.70 درهم، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 1.83 درهم، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1.70 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.70 وبين مستوى المقاومة هو 1.80 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد