شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 1.14 ومستوى 1.10 درهم، فقد انخفض السهم مخترقا المستوى الأخير، ليواصل بذلك اتجاهه الهابط على المدى القصير، كما يلامس السهم حاليا الحد العلوي من القناة الهابطة متوسطة الآجل والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 1.04 درهم كمستوى اول ثم 1 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 1.12 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.07 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.10 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط