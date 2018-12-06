شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (GGICO) يشهد ارتفاع ضخم في كميات التداول -تحليل صباحي- 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اغلق السهم أمس الأربعاء ثاني جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 0.20 درهم، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 0.195 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول هو الأعلى منذ شهر يونيو من العام الحالي، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة البيع المبالغ فيه، لذلك نتوقع حركة تصحيحية لأعلى قد تصل بالسهم لمستوى المقاومة 0.24 درهم، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0.19 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.195درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.21 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط