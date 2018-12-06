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شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (GGICO) يشهد ارتفاع ضخم في كميات التداول -تحليل صباحي- 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اغلق السهم أمس الأربعاء ثاني جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 0.20 درهم، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 0.195 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول هو الأعلى منذ شهر يونيو من العام الحالي، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة البيع المبالغ فيه، لذلك نتوقع حركة تصحيحية لأعلى قد تصل بالسهم لمستوى المقاومة 0.24 درهم، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0.19 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.195درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.21 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (GGICO) يشهد ارتفاع ضخم في كميات التداول -تحليل صباحي- 06-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .