شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 06-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما أشرنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات أمس الأربعاء عند مستوى 4.44 درهم، مسجلا بذلك ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية عام 2016، ويلامس السهم حاليا خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 4.20 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 4.70 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.28 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.55 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط