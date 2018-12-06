شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق فاينانشيال: الصين أكبر دولة مصدرة ومستوردة للقطن وثانى أكبر دولة منتجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لأسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد حركة السلع وخاماتها بالاسواق والبورصات العالمية بتربع دولة الصين على عرش محصول "القطن" وسجلت فى موسم 2017/2018 صدراتها فى قائمة أكبر دولة مصدرة وأكبر دولة مستورة و ثانى أكبر دولة منتجة للقطن بعد دولة الهند. فقد قامت الصين بعمليات تصدير بلغت قيمتها 15.1 مليار دولار بينما قامت بإستيراد كميات بمبلغ 8.6 مليار دولار وبلغ إنتاجها من القطن خلال هذا الموسم 5 مليون و 987 طن قطن. وضمت قائمة الدول العشرة التى تستورد القطن فى العالم بعد الصين نجد دولة بنجلادش و التى إستوردت فى هذا الموسم بمبلغ 5.3 مليار دولا بينما استوردت فيتنام بمبلغ 4.2 مليار دولار اما تركيا فاستوردت ب3 مليار دولار واندونيسيا بمبلغ 2.1 مليار دولار و هونج كونج استوردت بمبلغ 1.5 مليار دولار و إيطاليا استوردت بمبلغ 1.3 مليار دولار وكوريا الجنوبية استوردت بمبلغ 1.2 مليار دولار ثم المانيا و المكسيك فكلاً منهما استوردت بمليار دولار.

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