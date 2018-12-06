شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأعمال يشدن بتوجهات تمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني والان نبدء بالتفاصيل

بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سلمى بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز حرم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أقامت غرفة الشرقية ممثلة في مركز سيدات الأعمال، مساء أمس الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018م، حفل استقبالها السنوي، وسط حضور نسائي مكثف ومميز شهدته قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق شيراتون الدمام.

وشهد الحفل الذي يعقد سنويا تكريم عضوي مجلس الإدارة في الدورة السابقة سميرة الصويغ ومناهل الحمدان وكذلك مديرة مركز سيدات الأعمال السابقة هند الزاهد، في خطوة دأبت غرفة الشرقية على إقامتها لتكريم من خدموا قطاع الأعمال.

» دافع كبير

وفي كلمة لها خلال الحفل ثمنت عضو مجلس إدارة الغرفة نوف بنت عبدالعزيز التركي رعاية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم أمير المنطقة الشرقية للحفل، وتشريف سمو الأميرة سلمى بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز واصفة ذلك بأنه حرص من سموهما على تدعيم وتعزيز دور المرأة السعودية في قطاع الأعمال، ودافع كبير لسيدات الأعمال نحو مزيد من التألق والعطاء لخدمة الوطن المعطاء.

وقالت التركي: «ما من شك أن هذا الحفل، يأتي في وقت أصبحت فيه المرأة السعودية شريكة في التنمية، وما هذه الإنجازات وغيرها إلا نتاج لتلك النظرة المنُصفة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، للمرأة السعودية، التي تزايدت فرصها الفاعلة في ظل عهدهما الميمون للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية».

وذكرت التركي أن غرفة الشرقية تولي اهتماما خاصا بسيدات الأعمال، وذلك من منطلق إيمانها الراسخ بالدور الحيوي للمرأة في التنمية الاقتصادية، فمن خلال مركزها لسيدات الأعمال أطلقت الغرفة العديد من المبادرات وقدمت البرامج ودشنت الفعاليات من لقاءات وندوات وورش عمل وحلقات نقاش لأجل دعم المرأة ومساندتها في عالم الأعمال.. مشيرة إلى خطوة الغرفة لتكريم عضوات مجلس إدارة ومسؤولات سابقات في الغرفة بذلن جهدا ولعبن دورا كبيرا في دعم نشاط ودور المرأة الاقتصادي في المنطقة الشرقية وساهمن في مسيرة البناء التي لا تنتهي من أجل هذا الوطن المعطاء، فحق علينا أن نُقدم لهن من على هذه المنصة كل عبارات الشكر والتقدير التي لا تستوفي حقهن فيما قدمنه. وشهد الحفل حضورا كثيفا من سيدات الأعمال وسيدات المجتمع ونخبة من الأكاديميات والمثقفات والإعلاميات.

» مسيرة التنمية

فيما ذكرت الأمين العام لمجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لولوة عواد الشمري، أن تجدد اللقاء عاما بعد عام في حفل الاستقبال السنوي لسيدات الأعمال، يعزز دور المرأة السعودية في دعم مسيرة التنمية بالمنطقة الشرقية.

وأضافت الشمري: المرأة تمثل نصف المجتمع وعليها واجبات وطنية، ولديها الإمكانات اللازمة في عملية التنمية، فقد حققت الكثير من الامتيازات العلمية والمهنية التي تؤهلها إلى لعب دور أساسي في التنمية والبناء الاقتصادي الاجتماعي لا يكتمل إلا بها.

ولفتت إلى أن هذا الجانب المحوري لتمكين المرأة ليس مطلبا ترفيهيا، بل مطلبا أساسيا تفرضه ظروف الحياة الحالية، مشيرة بدور المرأة إلى أنها لعبت أدوارا كبيرة منذ سنوات طويلة في المملكة غير أن التوجه الإستراتيجي الحالي يعتمد على تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها وتمكينها من لعب دور مهم في رسم خريطة مستقبل المملكة بإذن الله، وستشهد المملكة مزيدا من الإنجازات على صعيد تمكين المرأة مع تزايد الطلب في سوق العمل المحلية بما يتوافق مع رؤية 2030.