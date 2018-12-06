شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «البترول» توقع اتفاقيات تسويق اختراعاتها مع شركات صناعية والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أمس الأربعاء خمس اتفاقيات تسويق عدد من منتجاتها البحثية وبراءات الاختراع مع أربع شركات عالمية ومحلية. ويمثل هذا الحدث علامة بارزة في تاريخ الجامعة ويشهد على انطلاق المرحلة الثانية من إستراتيجية الابتكار في الجامعة المتمثلة في تتجير وتسويق التقنيات التي أنتجتها الجامعة وتحويلها إلى مخرجات اقتصادية ومنتجات تقنية، كما أن المنتجات البحثية والتقنيات التي وقعتها الجامعة لتطوير وتسويق هذه التقنيات هي محطة فصل الزيت عن الغاز - نظام دعم اتخاذ القرار (GOSP-ODSS)، وتقنية التحكم في تحسين الأداء (CPI)، وتقنية التحكم في إنتاج المياه في آبار النفط والغاز، وتقنية معالجة المخلفات غير المرغوب فيها المنتجة أثناء عمليات التنقيب وإنتاج النفط، وتقنية كاسحات كبريتيد الهيدروجين.

وقال مدير الجامعة المكلف د. سهل عبدالجواد إن توقيع اتفاقيات تسويق التكنولوجيا مع شركائنا الصناعيين هو جزء من إستراتيجية طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية شرعت فيها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 2006، وتهدف إلى تطوير منظومة نموذجية يحتذى بها في مجال التنمية الاقتصادية القائمة على تحويل مخرجات الجامعة البحثية وبراءات اختراعاتها إلى مخرجات اقتصادية ومنتجات تقنية.

وأضاف أن كل مشروع تجاري جديد للتكنولوجيا يحمل اسم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، سواء مع شركات محلية أو عالمية، هو خطوة أخرى نحو اقتصاد سعودي أكثر تنوعا تكون المعرفة إحدى روافده المهمة.

من جانبه أكد وكيل الجامعة للأبحاث التطبيقية د. ناصر العقيلي أن الكثير من اختراعات الجامعة ومخرجاتها لها تطبيقات صناعية ويمكن تنفيذها وتسويقها وهو ما سيسهم في توطين التكنولوجيا في المملكة في مجالات مهمة، وأضاف أن ذلك يعد هدفا رئيسيا لكل من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.