43 مليارا واردات خدمات التأمين للمقيمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

بلغت قيمة واردات خدمات التأمين للمقيمين في الإمارات 43 ملياراً خلال العام الماضي 2017 في حين وصلت قيمة مطالباتها 25 ملياراً بحسب بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومستقاة من هيئة التأمين.

وفي ما يتعلق بأقساط إعادة التأمين المشتراة من شركات الإعادة غير المقيمة، فقد بلغت على منتجات التأمين الواردة من داخل الدولة 1.74 مليار درهم و1.04 مليار درهم مطالبات، ووصلت الأقساط المكتتبة لتأمينات الأشخاص داخل الدولة للتأمين على الحياة وخدمات التأمين المساعدة المقدمة للمقيمين 11.62 مليار درهم، في حين وصلت مطالباته 3.83 مليار درهم.

وبالنسبة لقيمة أقساط الإعادة للعمليات المقبولة من شركات التأمين غير المقيمة والواردة من خارج الدولة فقد بلغت 1.6 مليار درهم، ووصلت قيمة مطالباتها 1.09 مليار درهم تمثل 68% من قيمة أقساطها، ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على الحياة وخدمات التأمين المساعدة لغير المقيمين حوالي 48 مليونا، بينما بلغت مطالباتها المسددة 37 مليونا تمثل 77% من إجمالي الأقساط، وبلغت قيمة العمولات لعمليات التأمين خارج الدولة على هذا المنتج حوالي 46 مليونا.

وبلغت صادرات خدمات التأمين للشركات العاملة في الدولة 2.72 مليار درهم، في حين وصلت قيمة مطالباتها 1.83 مليار درهم، وبلغت الأقساط المكتتبة للتأمين على الحياة المقدمة للمقيمين داخل الدولة 11.62 مليار درهم، في حين وصلت مطالباتها إلى 3.83 مليار درهم، وسجل إجمالي أقساط التأمين على الممتلكات للمقيمين داخل الدولة 29 مليار درهم و20 مليارا اقساطا مسددة.

ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمينات على الحياة المقدمة لغير المقيمين خارج دولة الإمارات في 2017 إلى 48 مليون درهم، في حين بلغت المطالبات المسددة على هذا المنتج 37 مليونا تمثل 77% من إجمالي الأقساط المكتتبة على المنتج. وتجاوز إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمينات الممتلكات خارج الدولة حاجز مليار درهم، بينما بلغت قيمة المطالبات المسددة عليها 700 مليون درهم تشكل 69% من إجمالي أقساط التأمين عليها.

وفي ما يتعلق بمصطلح الواردات فهو قيمة كافة الخدمات المقدمة من شركات التأمين غير المقيمة على أرض الدولة ويتم تسجيلها ضمن حساب المدين في حين تصنف الصادرات ضمن حساب الدائن وهي كافة الخدمات المقدمة من شركات التأمين المقيمة المقدمة لغير المقيمين.