معرض«سيال الشرق الأوسط 2018» ينطلق الاثنين في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض «سيال الشرق الأوسط 2018» أمس عن تفاصيل فعاليات الدورة التاسعة من المعرض والذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، تحت شعار «إعادة صياغة الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة» خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بشراكة استراتيجية مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للمعرض في غرفة تجارة أبوظبي بحضور سعيد البحري سالم العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومحمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وهلال محمد الهاملي، نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والمهندس ثامر راشد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، ومبارك حمد الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض وجوان كوك المدير التنفيذي للمعرض، ومن المتوقع حضور ومشاركة أكثر من ألف شركة عارضة في قطاعات الأغذية والمشروبات والمعدات، إضافة إلى استقطاب أكثر من 25 ألف زائر وخبير في مجال الأغذية من أكثر من 45 دولة حول العالم، كما سيضم المعرض - الذي تحل عليه الكويت ضيف شرف - جناحاً للشركات الإماراتية المتوسطة والصغيرة، وأكثر من 30 جناحاً وطنياً وتخصصياً، من بينها دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية.

زيادة استهلاك الأغذية

وقال سعيد البحري العامري: «يشكل فيه قطاع الصناعات الغذائية ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في الدولة إذ وصل إجمالي مبيعات الأغذية في الإمارات خلال عام 2016 إلى 121 مليار درهم، ومن المتوقع أن يزيد استهلاك الأغذية في الدولة من 48.1 مليون طن خلال العام 2016 إلى 59.2 مليون طن بحلول العام 2025»، مبيناً أن الصادرات الغذائية لإمارة أبوظبي بلغت نحو 516 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري 2018، بينما بلغت الواردات الغذائية أكثر من 3.3 مليار درهم في الفترة ذاتها.

وأضاف أن إمارة أبوظبي تمتلك بنية تشريعية متطورة تحفز على نمو الأعمال وتوسعها، وتصدرت الدولة دول العالم العربي في جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية العام الماضي وشكل إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي للدولة أكثر من 38 مليار درهم ما نسبته 36% من إجمالي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول الوطن العربي بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2018 وبنمو سجلته الإمارات في هذا المجال بلغ 7.8% مقارنة مع العام 2016، ما دفعها للتقدم 5 مراتب لتحتل المرتبة 30 عالمياً العام الماضي، كما تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في بيئة الاستثمار في الأغذية والمشروبات وفقاً لمؤشر «بيزنيس مونيتور إنترناشيونال» للمخاطر والمكاسب.

الفرص الاستثمارية

من جهته قال محمد بن عبيد المزروعي ستنظم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في اليوم الثاني من أيام المعرض لقاء الاستثمار الزراعي والذي سيتم فيه عقد جلسات حوارية مكثفة بين مجموعة من المستثمرين والخبراء الزراعيين وسيتم تسليط الضوء على مجموعة من الفرص الاستثمارية في الإنتاج النباتي والتصنيع الغذائي في الدول العربية، مشيراً إلى أن اللقاء سيركز على السلع الأساسية في الفجوة الغذائية العربية كالحبوب واللحوم والزيوت النباتية والسكر والألبان ومنتجاتها والأعلاف والتي قدرت نهاية العام الماضي بنحو 125 مليار درهم.

وأشار المهندس ثامر القاسمي إلى أن المعرض سيجمع ضمن فعالياته كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وخبراء الصناعة على طاولة مستديرة بدعوة من مركز الأمن الغذائي لمناقشة سبل ضمان استدامة سلاسل الإمدادات الغذائية وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي والمنطقة بشكل عام، كما أن معرض أبوظبي الدولي للتمور سيشهد هذا العام بنسخته الرابعة إطلاق أول مزاد للتمور الإماراتية.

ابتكارات لمشاركين إماراتيين

وقالت جوان كوك أبرز الفعاليات المصاحبة للمعرض جناح التعريف للمشترين الضيوف، ومنطقة سيال للابتكار للاحتفال بأكثر من 30 ابتكاراً بينها عدد من الابتكارات لمشاركين إماراتيين يستعرضون منتجاتهم المبتكرة من بين أكثر من 150 منتجاً معروضاً، وسيتم عرض جميع المنتجات المتأهلة للتصفيات النهائية في منطقة الابتكار، وتتويج الابتكار الفائز ليصاحب معارض سيال القادمة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب ركن أبطال سيال العالميين الرائدين في مجال الابتكار والذي سيقدم للمشترين والزوار 11 منتجاً فائزاً في سيال للابتكار من سيال باريس، سيال الصين، سيال كندا، وسيال إنتيرفود جاكرتا.

كما ينظم المعرض بالتعاون مع جمعية الطهي الإماراتية مسابقة «لاكويزين» أكبر مسابقة للطهي على مستوى المنطقة ونقطة الالتقاء المفضلة للمهنيين المتخصصين في مجال الخدمات الغذائية بمشاركة أكثر من 1000 طاه من جميع أنحاء المنطقة للتنافس عبر 19 فئة مختلفة.