مطارات دبي و«اكزيكيوجت» يدعمان رحلة طياري أصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عبر مسؤولون من مؤسسة مطارات دبي، ومؤسسة «اكزيكيوجت»، ونادي «الليونز» الدولي عن ترحيبهم الحار من دبي بالملاحَين من أصحاب الهمم اللذين يقومان بقيادة طائرتين صغيرتين في رحلة حول العالم، وذلك في مسعى لرفع نسبة الوعي حول ضرورة دمج الأشخاص من أصحاب الهمم.

ويمتلك هذا المشروع الذي ينظمه نادي «الليونز» الدولي هدفاً واضحاً يتمثل في الترويج على صعيد عالمي لإدماج الأشخاص أصحاب الهمم ومكافحة التمييز ضدهم، وجمع الأموال لصالح جمعية «الإنسانية والاندماج». وسيقطع الطياران اللذان يستخدمان الكراسي المتحركة، 80 ألف كيلومتر في غضون تسعة أشهر، وذلك عبر 40 دولة وست قارات، وعبر 150 نقطة انطلاق. وفريق الدعم لهذه المبادرة هم جميعاً أعضاء سابقون في مشروع «سولر امبلس» وجميعهم من المتطوعين.

ويمضي الطياران وقفة قصيرة في دبي تمتد لخمسة أيام، ما يسمح لهما بالاتصال مع المسؤولين المحليين ووسائل الإعلام لتعزيز قضيتهما. كما سيحضران منتدى المنطقة الدستورية لنوادي «الليونز» الدولية، والذي سيعقد في دبي، وسيحضره 3,000 موفد من إفريقيا، والشرق الأوسط، وشبه القارة الآسيوية.