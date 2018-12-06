ضخ 69 مليار درهم في عقارات دبي خلال 11 شهراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «هنالك عاملان مهمان لاستقطاب السوق العقاري المحلي للمزيد من الاستثمارات الإقليمية والعالمية، وهما مع اقتراب معرض «إكسبو الدولي 2020»، والتفاعل الإيجابي للمطورين مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وأضاف ابن مجرن قائلاً: «يؤكد سوق دبي العقاري من جديد، جاذبيته وقدرته على منافسة الوجهات الاستثمارية الدولية، إلى جانب الكثير من مكامن القوة التي تتمتع بها الإمارة، وهي واضحة من حيث قيمة الاستثمارات التي بلغت 69 مليار درهم حتى نهاية شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي».

أشار ابن مجرن إلى أنه منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر / تشرين الأول الماضي، تم تسجيل 49110 تصرفات عقارية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 194 مليار درهم، حيث كان هناك 31643 مبايعة بقيمة 69 مليار درهم، و13036 رهناً بقيمة 101 مليار درهم، وسجلت التصرفات الأخرى 4431 تصرفاً بقيمة بلغت 24 مليار درهم.

واستقبل السوق 26728 مستثمراً أبرموا 33888 صفقة استثمارية بقيمة قدرها 62 مليار درهم. وتظهر التفاصيل دخول 5946 مستثمراً خليجياً في 8096 استثماراً وصلت قيمتها إلى 16.515 مليار درهم. وكالعادة، تصدر مواطنو دولة الإمارات القائمة من خلال 3828 مستثمراً سجلوا 5066 صفقة استثمارية تجاوزت قيمتها 11.4 مليار درهم. وتلاهم السعوديون في المرتبة الثانية، ثم الكويتيون والعمانيون والبحرينيون على التوالي.

الأردنيون الأوائل عربياً

وعلى مستوى الجنسيات العربية، تصدر الأردنيون القائمة من خلال 694 مستثمراً دخلوا في 825 استثماراً تجاوز حجمها 1.5 مليار درهم. وحل المصريون ثانياً من حيث القيمة بعد قيام 794 مستثمراً مصرياً بإبرام 906 صفقات بقيمة زادت على 1.4 مليار درهم. وقام 308 من المستثمرين من الجنسية العراقية بالدخول في 511 صفقة تزيد قيمتها على المليار درهم. وكانت المراكز التالية من نصيب لبنان، السودان، المغرب، الجزائر على التوالي. وفي المجمل، دخل سوق دبي العقاري خلال الفترة 3664 مستثمراً، وأبرموا 4641 صفقة وصلت قيمتها 7.6 مليار درهم تقريباً.

الهنود في صدارة الأجانب



وعلى مستوى الأجانب، حافظ المستثمرون من الجنسية الهندية على صدارتهم مع 4855 مستثمراً دخلوا في 5861 صفقة بقيمة تجاوزت 10.8 مليار درهم. وجاء البريطانيون بالمرتبة الثانية بقيام 1866 مستثمراً بالدخول في 2178 استثماراً زادت قيمتها على 4.3 مليار درهم، يليهم الباكستانيون، بعد أن أقدم 1842 مستثمراً بالدخول في 2317 استثماراً، تجاوزت قيمتها 2.8 مليار درهم. وكانت المراكز الستة التالية من نصيب: الصين، كندا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا وألمانيا على التوالي. ووصل عدد المستثمرين من الجنسيات الأجنبية إلى 17118 مستثمراً نجحوا في إبرام 21151 استثماراً وصلت قيمتها إلى 37.6 مليار درهم تقريباً.

استثمارات النساء

وبالنسبة إلى حجم استثمارات النساء، بيّن ابن مجرن دخول 1923 امرأة خليجية في 2255 استثماراً بقيمة زادت على 3.7 مليار درهم، وكان هناك 879 امرأة عربية أقدمن على إبرام 978 صفقة بقيمة 1.693 مليار درهم. وشهد السوق دخول 5,583 امرأة من الجنسيات الأجنبية في 6,490 صفقة اقتربت قيمتها من 11 مليار درهم. وبذلك، يتبين أن سوق دبي العقاري استقبل 8,385 مستثمرة في 9,723 صفقة زادت قيمتها على 16.3 مليار درهم. وتقديراً لدورهم في إبرام كافة الصفقات العقارية، بلغت قيمة عمولات الوسطاء العقاريين مليار درهم.

أعلى عشر مناطق

وأظهرت بيانات «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي أن منطقة «الخليج التجاري» حلّت أولاً على قائمة أعلى عشر مناطق من حيث التصرفات العقارية للمبايعات، لتسجيلها 3124 تصرفاً بقيمة 6 مليارات درهم تقريباً.

وضمت القائمة كلاً من: «مرسى دبي»، «ورسان الأولى»، «البرشاء جنوب الرابعة»، «المركاض»، «برج خليفة»، «الثنية الخامسة»، «جبل علي الأولى»، «الحبية الرابعة»، «الحبية الثالثة» على التوالي.

الرهن العقاري

أما بالنسبة إلى تصرفات الرهن، نجد أن «مرسى دبي» تتصدر غيرها من مناطق دبي في الفترة المشمولة بهذا التقرير، مع 879 تصرفاً زادت قيمتها على 2.9 مليار درهم. تلاها على القائمة وفق عدد التصرفات كل من: «الثنية الخامسة»، «الخليج التجاري»، «جبل علي الأولى»، «البرشاء جنوب الرابعة»، «برج خليفة»، «الحبية الثالثة»، «الثنية الرابعة»، «نخلة جميرا»، «الثنية الثالثة» على التوالي.