«جلفود للتصنيع» يستقطب 35 ألفاً من 160 دولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد معرض «جلفود للتصنيع 2018»، توسعاً كبيراً من حيث المناطق الجغرافية للزوّار، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة هذا المعرض السنوي كبوابة عبور نحو القارة الإفريقية التي تشكّل بدورها واحدة من أهم أسواق النمو الرئيسية في العالم.

وقد استقطبت الدورة الخامسة من المعرض 35 ألف زائر من 160 دولة، وبرهن الحضور القوي لنخبة من كبار اللاعبين في القطاع على الإمكانات التجارية القوية التي يتمتع بها المشترون الأفارقة، الذين حققوا مفاجأة سارة غير متوقعة على مدى أيام المعرض الذي أقيم خلال الفترة بين 6-8 نوفمبر الماضي في مركز دبي التجاري العالمي.

وقد جعلت القدرة الفريدة التي يتمتع بها المعرض في تقديم الفرص المجزية والعابرة للقارات من مشاركة شركة «إنترناشيونال فليفرز آند فراغرنس» الأمريكية مشاركة مجدية تماماً، إذ استفادت من العروض التجريبية التي قدمتها لاستقطاب مستويات رفيعة من الاهتمام خلال مشاركتها الأولى في فعاليات المعرض.

وقال ممدوح سعودي، مدير تطوير الأعمال والتسويق الإقليمي لدى شركة «إنترناشيونال فليفرز آند فراغرنس»: «لا شك في أن التجربة الحسية متعددة الأوجه التي قدمناها في جناحنا تمثل أبرز ملامح مشاركتنا في المعرض، وقد سعينا من خلالها إلى إعادة تصور مستقبل قطاع الأغذية واستشراف التغييرات التي يمكن أن تحصل، وتأثيرها المحتمل في قطاع الأغذية والمشروبات في عصرنا الراهن.

وساندت باقي الجهات العارضة وجهة النظر الإيجابية التي أبدتها شركة «إنترناشيونال فليفرز آند فراغرنس» تجاه المعرض، وأكدوا تنامي حجم الأعمال بالمقارنة مع نسخة المعرض للعام 2017.

وأشارت شركة»دوهلر»، العالمية المتخصصة في تقديم المكونات الغذائية والأنظمة والحلول المستندة إلى التكنولوجيا، إلى نجاحها بتحقيق زيادة في العملاء المحتملين بنسبة 15% في أول أيام المعرض، وقد أثارت نوعية العملاء إعجاب غاياتري فيفيك دامل، مدير المشاريع الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في الشركة.

ونوّهت شركة «جي إي إيه فود سولوشنز» الألمانية المتخصصة في تقديم حلول المعالجة الذكية بأهمية دورة عام 2018 من المعرض الذي أثبت قدرته على فتح آفاق جديدة، حيث أشاد ستيفان دي رو، مدير الهوية التجارية والأنشطة الإعلانية في الشركة، بالصفقات الكبيرة التي أبرمتها شركته خلال وقت مبكر من انطلاقة المعرض.

وحول هذا الموضوع، قالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي:»يحظى معرض «جلفود للتصنيع» باهتمام كبير في القطاع، حيث شهد تقديم مجموعة واسعة من التقنيات العالمية المبتكرة التي تهدف إلى إعادة تشكيل القطاع، ومساعدته على مواكبة التغيرات المتسارعة في توجهات المستهلكين، وتعزيز مستويات الكفاءة في الثورة الصناعية الرابعة لزيادة القدرات التنافسية.