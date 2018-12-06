ضبط 5 محال تلاعبت بالأسعار خلال حملة «التخفيضات» بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، من ضبط ومخالفة 5 محال تلاعبت بالأسعار المعروضة خلال حملة «التخفيضات الكبرى» التي شهدتها إمارة دبي من 22 وحتى 24 نوفمبر 2018، إلى جانب ضبط ومخالفة 5 محال أخرى تزاول نشاط التنزيلات دون وجود تصريح تجاري، وتأتي هذه الضبطيات من إجمالي 79 مخالفاً في تلك الفترة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية اقتصادية دبي وخططها الرامية إلى فلترة السوق المحلي بإمارة دبي من الإجراءات الملتوية، وتعزيز ممارسة الأعمال التجارية في بيئة تسودها التنافسية والاستدامة، كما تأتي جهود اقتصادية دبي في إطار سعيها المتواصل والدؤوب للحفاظ على مكانة وسمعة إمارة دبي باعتبارها مقصداً لرجال الأعمال والأفراد والسياح، وضمان قيام الأعمال بكل شفافية وحيادية، ومنع حدوث ظواهر الغش التجاري والتدليس.

وبهذا الصدد، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «يعتبر الحفاظ على حقوق المستهلكين من أولويات استراتيجيتنا، وعليه قام فريق العمل بالتزامن مع حملة «التخفيضات الكبرى» بتنفيذ 213 زيارة تفتيشية على مختلف المناطق بإمارة دبي خلال الفترة التي امتدت إلى 3 أيام، وشملت إجراءات المفتشين التأكد من عدم التلاعب بالقيمة المعلنة عبر مقارنة الأسعار قبل وبعد التنزيلات».

وأضاف لوتاه: «يتميز سوق دبي بالشفافية والمصداقية في مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية، وهي سمة من سمات سوق إمارة دبي التي نسعى للحفاظ عليها وتعزيز مكانتها عالمياً».