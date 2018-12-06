«الاتحادية للضرائب» تعين «إم بي إم» مستشاراً للمصادقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إم بي إم العقارية»، المملوكة بالكامل من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي، عن إبرام شراكة مع «الهيئة الاتحادية للضرائب» تعمل بموجبها كمستشار للمصادقة. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم «إم بي إم العقارية» بالتحقق من صحة الطلبات المقدمة من قبل السكان المحليين لاسترداد قيمة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% من تكلفة بناء العقارات السكنية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

وستتعاون «إم بي إم العقارية» بشكل وثيق مع «الهيئة الاتحادية للضرائب» للتحقق من الوثائق الداعمة الخاصة بمقدمي الطلبات لضمان إمكانية معالجة كل واحدة من الحالات بصورة تتسم بالسرعة والأمان والفعالية. واستضاف مقر الهيئة المتواجد في «مركز دبي المالي العالمي» مراسم توقيع الاتفاقية يوم 4 ديسمبر 2018 بحضور خالد المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة «إم بي إم العقارية» وخالد البستاني، المدير العام من «الهيئة الاتحادية للضرائب».

وقال خالد المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة «إم بي إم العقارية»: «ستساهم هذه الشراكة المبرمة مع الهيئة الاتحادية للضرائب في دعم جهود شركة «إم بي إم العقارية» لتحقيق المزيد من النمو والتطور خلال السنوات المقبلة. وتعتبر هذه الشراكة بمثابة شهادة واضحة على خبرة فريق الشركة في مجال الاستشارات العقارية وخدمة العملاء والقدرة على معالجة كميات كبيرة من الطلبات الرقمية بصورة فعالة».