«تلجراف»: دبي الأفضل للتسوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ال«تلجراف» البريطانية في تقرير تحت عنوان «لماذا تعد دبي أفضل مكان للتسوق؟»، إنه لا توجد مدينة في العالم أفضل من دبي للتسوق، فهي المكان الذي يجمع بين حداثة التسوق في المراكز مع الأسواق القديمة ومحال الذهب والبهارات والعطور، مشيرة إلى أن هنالك الكثير من التنوع والعديد من الخيارات، من المراكز التجارية الأكبر والأجمل عالميا، إلى الأسواق التاريخية التي قامت عليها دبي الحديثة.

وأضافت الصحيفة أن الأسواق القديمة في المدينة تضم الكثير من السلع التي تشمل الأقمشة والمجوهرات والتوابل وغيرها، منوهة بأن دبي استطاعت الحفاظ على هذا الإرث، ولم تستغنِ عنه على الرغم من التطور الملحوظ الذي شهدته.

وفي تقرير آخر، قالت الصحيفة، إن المدينة سعت إلى تجديد الأماكن التاريخية فيها، وأنشأت مرافق تجمع بين الطابع القديم والحداثة، مستشهدة بفندق السيف الذي يقع على ضفاف الخور. وأضافت أن دبي تستطيع تحويل كل شيء إلى أمر يمكن الاستفادة منه، وضربت مثلاً بشرائها سفينة «الملكة إليزابيث 2» وتحويلها إلى فندق عائم أصبح من الوجهات الحيوية في المدينة.