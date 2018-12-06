شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة السكر: المصانع تطرح حلوى المولد بأسعار مخفضة بعد انتهاء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من انتهاء شهر نوفمبر الذى يعد موسما لبيع حلوى المولد، يبقى لدى الكثير من الأسر كميات من الحلوى بالمنزل، ولكن ما مصير الحلوى التى لم تباع بعد انتهاء الموسم؟

محمد فوزى رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، يقول إن المصانع أصبحت تنتج الحلوى بكميات أقل كثيرا من السنوات الماضية بسبب تراجع القوى الشرائية للمواطنين بعد التعويم، وبالتالى لا يوجد كميات كبيرة متبقية.

وقال فوزى لـ"الخليج 365": إن تخزين الحلوى يسبب خسائر لأننا تتلف مع الوقت، ونتيجة لذلك تقوم منافذ البيع بعمل عروض على الحلوى بأسعار مخفضة لتصريف الكمية التى لديها، ويوجد زبون فى فترة التخفيضات، وهناك بعض الأسر من محدودى الدخل التى تشترى بعد انتهاء الموسم انتظارا لتراجع الأسعار.

ولم تشهد أسعار حلوى المولد هذا العام زيادة عن العام الماضى، حيث استقرت الأسعار باستثناء بعض المنافذ التى عرضت الحلوى بأسعار وصلت إلى حوالى ألفى جنيه للعلبة فى المناطق الراقية.