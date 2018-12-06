شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك اليوم الأربعاء 5-12-2018 فى سوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بعض أسعار السمك تراجعا من جنيها إلى 5 جنيهات فى حين ارتفع بعض أنواع السمك طبقا لأخر تحديث لموقع سوق العبور، اليوم الأربعاء 5 ديسمبر، بحيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 20 و22 جنيها للكيلو بحسب النوع والحجم.

وسجل سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 40 و50 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28 و34 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 و29 جنيها، والتعابين من 40 - 145 جنيها، وسعر المكرونة الخليجى تراوح ما بين 32 - 40 جنيها للكيلو.

وسعر سمك المكرونة السويسى يصل ما بين 50 و60 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 و25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 و160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 و125، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 375 و425 جنيهات ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 و165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 275 و425 جنيها، وبلغ سعر البورى 32 و40 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 32 و40 جنيها