شكرا لقرائتكم خبر عن خبير نفطى: أسعار برنت عند مستوى 75 دولار مناسبة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور أنس الحجي، الخبير بشؤون النفط والطاقة، إن أسعار النفط عند مستوي 75 دولار للبرميل من خام برنت يبدو مناسبا للأغلبية من المنتجين والمستهلكين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، من المتوقع ارتفاع أسعار النفط خلال العام المقبل، سواء اتفقت أوبك وحلفائها على التخفيض أو لا.

وتجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا غدا الخميس، ويلي ذلك محادثات مع حلفائها وعلى رأسهم روسيا يوم الجمعة.

وتابع: انخفاض الأسعار سيحفز الطلب على النفط من جهة، وسيحفز بعض الدول مثل الصين على تخزين المزيد من النفط، كما أن قرار حكومة ألبرتا في كندا بالقيام بتخفيض إجباري مؤقت للإنتاج يعني أن كل النمو في الإنتاج الذي كانت وكالة الطاقة الدولية تتوقعه سابقا لن يحصل.

السعودية اللاعب الرئيسي بقطاع النفط

وأكد الخبير النفطي، السعودية ستظل اللاعب الرئيس في أسواق النفط العالمية بسبب قدرتها على تغيير مستويات الإنتاج صعودا وهبوطا.

وقال "الحجي" إنه في حال التوافق على تخفيض الإنتاج بين أوبك وحلفائها فإن ذلك لا يعنى تنازل السعودية عن جزء من حصتها، لكن التخفيض سيأتي من الزيادة في إنتاجها في الشهور الأخيرة.

وكانت وكالتي بلومبيرغ ورويترز ذكرتا إن إنتاج السعودية من النفط ارتفع إلى مستويات قياسية خلال شهر نوفمبر ، ليصل إلى 11.2 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من نحو 10.8 مليون برميل يومياً الشهر الماضي.

50 دولار لا تساعد النفط الأمريكي على النمو

وأوضح أن مستويات الأسعار أقل من 50 دولار للبرميل بالنسبة للخام الأمريكي ليست محبذة، فلا يمكن لإنتاج النفط الصخري أن ينمو وأسعار خام غرب تكساس 50 دولار أو أقل.

ويرى أن تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران أثرت على الأسعار لكن بشكل محدود، بسبب تعويض الدول الأخرى غياب النفط الإيراني عن السوق.

كانت الولايات المتحدة أعادت أوائل شهر نوفمبر تشرين الثاني، فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية لمعاقبة طهران على انخراطها في عدة صراعات في الشرق الأوسط وكبح برامجها النووية، وشملت العقوبات قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية.

إلا أن واشنطن عادت ومنحت استثناء من العقوبات لـ8 من أكبر مشتري النفط الإيراني من بينها الهند، لمدة 6 أشهر.

ارتفاع الطلب النفطي

وتوقع "الحجي" أن يكون الطلب على النفط أعلى مما توقعه وكالة الطاقة الدولية، معللا ذلك بمبالغة الوكالة في زيادة كفاءة محركات السيارات، كما تبالغ في دور السيارات الكهربائية في تخفيض الطلب على النفط.

وفي تقريرها الشهري لسوق النفط، الصادر منتصف الشهر الماضى، أبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعامي 2018 و2019 دون تغيير عند 1.3 مليون برميل يوميا و1.4 مليون برميل يوميا على الترتيب، لكنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي المحرك الرئيسي لزيادة الاستهلاك العالمي للنفط.

وعن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، أرجع "الحجي" ذلك إلى الزيادة المفاجئة في الطلب على الغاز بسبب موجة برد مبكرة.