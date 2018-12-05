شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب السعودية تكشف عن دراستها طلبات خصخصة قطاع المطاحن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجري المؤسسة العامة للحبوب و إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي لعملية التخصيص حالياً دراسة طلبات التأهيل لمشروع تخصيص قطاع مطاحن الدقيق.

وأشارت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أنه تم الانتهاء من استقبال طلبات تأهيل المستثمرين المحتملين يوم الجمعة 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018.

وأكدت أنها تدرس الطلبات المقدمة وسيتم إخطار المستثمرين المستوفين للمعايير وفقاً لوثيقة طلب التأهيل فور الانتهاء من دراسة الطلبات.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد إطلاق مرحلة البيع المحتملة وما يصاحب ذلك من تفاصيل بعد الانتهاء من مرحلة تأهيل المستثمرين، حيث ستنحصر المشاركة في هذه المرحلة على المستثمرين المستوفين لمعايير التأهيل وفقاً لوثيقة طلب التأهيل.

يذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق يُعد من أول القطاعات التي يتم تخصيصها بالكامل وفقاً لبرنامج التخصيص، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 الاثني عشر، حيث تمثّل عملية التخصيص هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي ناقش خلال اجتماعه في منتصف سبتمبر الماضي في قصر السلام بجدة التحديات التي تواجه القطاعات المستهدفة بالتخصيص.

وتهدف المملكة لجمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة من خلال برامج خصخصة في 16 قطاعا من بينها النفط والرعاية الصحية والتعليم والمطارات وطحن الحبوب.

وتأتي الإجراءات وغيرها في إطار خطط إصلاح اقتصادي واسعة النطاق يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط.