شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين "أدنوك" الإماراتية وإنبكس اليابانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" مع شركة "إنبكس" اليابانية فرص إنشاء مركز لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال بدولة الإمارات وذلك بموجب اتفاقية وقعتها الشركتين.

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها أن ذلك يأتي مع تزايد الطلب العالمي على وقود السفن الآمن والفعال، وللاستفادة من هذا النمو.

وقالت الشركة إن الشركة التابعة لها وهي أدنوك للإمداد ستقوم بالتعاون مع "إنبكس" نظراً لموقعها الاستراتيجي وحاجاتها لإمدادات الغاز الطبيعي المسال.

ووقعت شركة "أدنوك" في فبراير الماضي اتفاقية مع شركة "إنبكس" اليابانية حصلت بموجبها الأخيرة على 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري.

وأعلنت الشركة الإماراتية أيضا بنهاية الشهر الماضي عن توقيعها اتفاقية امتياز مع شركة "وينترشال هولدينغ جي إم بي إتش" وذلك بالنيابة عن حكومة أبوظبي، وكانت تلك آخر الاتفاقيات التي وقعت شركة "أدنوك".